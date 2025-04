Dokumentarec s turneje Neila Younga s telefonom posnela njegova žena

Film sestavljajo koncertni posnetki in intimni trenutki s turneje Neila Younga , ki jo je izvedel po zahodnoameriški obali. S 15 koncerti, ki so jo sestavljali, se je pred občinstvo vrnil po štirih letih. Njegova žena, igralka Daryl Hannah , ga je posnela večinoma s telefonom.

Dokumentarec so opisali kot osebni film, ki pogleda v zakulisje njegove koncertne poti. Spremlja ga istoimenski album s posnetki v živo. Na njem je 11 izbranih pesmi iz njegove celotne kariere, ki traja že šest desetletij. Posnetki so nastali na različnih koncertnih prizoriščih v času, ko se je svet prebujal iz hibernacije zaradi pandemije covida-19, Neil Young pa je na njih igral kitaro, klavir in orglice.

Za glasbenika bo sicer letošnje leto precej aktivno, saj se bo podal na novo turnejo Love Earth Tour po Severni Ameriki in Evropi, v okviru katere se bo ustavil na festivalu v Glastonburyju, med postaje pa je po poročanju tujih medijev pravkar vključil tudi londonski Hyde Park. Izdal je tudi novi singel Big Change kot uvod v svoj prvi album z novo zasedbo The Chrome Hearts. Plošča Talkin' to the Trees bo po napovedih izšla še letos.