Dolgolasi sin Kourtney Kardashian se je pobril

" Ni mi všeč, " je zapisala njegova mama Kourtney, ki bi očitno raje videla, da bi njen sin Reign Disick imel še vedno dolge lase. Mnenja glede njegovega videza so pri oboževalcih deljena, saj je bil nekaterim všeč tudi kot dolgolasec.

41-letna zvezdnica resničnostnih šovov je bila v preteklosti večkrat na udaru, saj so ji oboževalci očitali, zakaj sina ne ostriže. No, zdaj je končno to storila.

Reign ni edini v družini, ki si je pustil dolge lase. Njegova starejša sestra Penelope Disick se je prvič ostrigla šele lani, ko je bila stara šest let. 8-letnica ima danes še vedno nekoliko daljše lase.