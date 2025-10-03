Dolgoletna zakonca šest let po fakultetnem škandalu vsak svojo pot

Po skoraj 28 letih zakona sta se za ločeni življenjski poti odločila zvezdnica serije Polna hiša Lori Loughlin in modni oblikovalec Mossimo Giannulli , ki sta pred leti medije polnila zaradi odmevnega fakultetnega škandala, v katerega sta bila oba vpletena in na račun tega nekaj časa preživela tudi za zapahi.

Novico o razhodu je potrdila igralkina predstavnica za odnose z mediji in dodala, da "sta si vzela odmor od zakona" ter da trenutno nista v nobenem sodnem postopku. Giannullijev predstavnik za odnose z mediji se zaenkrat še ni javno odzval. Dolgoletna zakonca sta se sicer že v začetku leta odločila za prodajo družinske hiše v Kaliforniji.

Lori Loughlin in Mossimo Giannulli sta se leta 2019 znašla v vrtincu škandala Varsity Blues, v katerem je več vplivnih in premožnih staršev s pomočjo podkupnin svojim otrokom zagotovilo mesta na prestižnih fakultetah. Do tistega trenutka priljubljena igralka, znana po vlogi tete Becky, je na ta račun za zapahi preživela dva meseca, njen soprog pa pet mesecev.