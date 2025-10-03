Svetli način
Tuja scena

Dolgoletna zakonca šest let po fakultetnem škandalu vsak svojo pot

Los Angeles, 03. 10. 2025 18.53 | Posodobljeno pred 58 minutami

E.M.
1

Lori Loughlin in Mossimo Giannulli sta se po dobrih 27 letih zakona razšla. Novico o razhodu je potrdila igralkina predstavnica za odnose z mediji in dodala, da "sta si vzela odmor od zakona" ter da trenutno nista v nobenem sodnem postopku. Dolgoletna zakonca sta se sicer že v začetku leta odločila za prodajo družinske hiše v Kaliforniji.

Po skoraj 28 letih zakona sta se za ločeni življenjski poti odločila zvezdnica serije Polna hiša Lori Loughlin in modni oblikovalec Mossimo Giannulli, ki sta pred leti medije polnila zaradi odmevnega fakultetnega škandala, v katerega sta bila oba vpletena in na račun tega nekaj časa preživela tudi za zapahi.

Lori Loughlin in Mossimo Giannulli
Lori Loughlin in Mossimo Giannulli FOTO: Profimedia

Novico o razhodu je potrdila igralkina predstavnica za odnose z mediji in dodala, da "sta si vzela odmor od zakona" ter da trenutno nista v nobenem sodnem postopku. Giannullijev predstavnik za odnose z mediji se zaenkrat še ni javno odzval. Dolgoletna zakonca sta se sicer že v začetku leta odločila za prodajo družinske hiše v Kaliforniji.

Lori Loughlin in Mossimo Giannulli sta se leta 2019 znašla v vrtincu škandala Varsity Blues, v katerem je več vplivnih in premožnih staršev s pomočjo podkupnin svojim otrokom zagotovilo mesta na prestižnih fakultetah. Do tistega trenutka priljubljena igralka, znana po vlogi tete Becky, je na ta račun za zapahi preživela dva meseca, njen soprog pa pet mesecev.

Lori Loughlin Mossimo Giannulli ločitev
Anion6anion
03. 10. 2025 19.52
Jaz mam tudi službe po 30 letih dovolj. Si bom vzel premor od službe.
