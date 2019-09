Dolgonoge manekenke blestele na newyorškem tednu mode

Newyorški teden mode je v polnem zagonu, tako kot vsako leto pa so se svetovno znani obrazi in priznane manekenke udeležili zvezdniške Bazzar Icons zabave, ki jo vsako leto gosti revija Harper's Bazaar. Organizatorji so povabili le tiste, ki so v letošnjem letu podrli stereotipe, se uprli ustaljenim tirnicam in dvignili svoj glas.

Po tokrat črni preprogi so se med drugim sprehodile manekenke podjetja Victoria's Secret, med njimi pa so bile tudi tiste, ki so se od priljubljene znamke spodnjega perila že poslovile: Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Angel Romee Strijd, Winnie Harlow, Adriana Lima ...

Fotografi so v objektiv ujeli še nekatere druge manekenke: Ashley Graham, Heidi Klum in Sofio Richie. Med filmskimi zvezdnicami sta blesteli Lily Collinsin Vanessa Hudgens. Na gala zabavi niso manjkale niti pevka Alicia Keys in vplivnica Paris Hilton s sestro Nicky Hilton.