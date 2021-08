Dolly Parton bo z Jamesom Pattersonom izdala svoj prvi roman

Zgodba se dogaja v pevkinem rojstnem kraju Tennesseeju, govori pa o mladi ženski, ki se preseli v Nashville, da bi tam uresničila svoje glasbena sanje. "Vsaka pesem govori zgodbo. Ona je vzhajajoča zvezda, ki poje o svojem težkem življenju. Ona je tudi na begu. Išče prihodnost, preteklost pušča za seboj. V Nashville je prišla poiskati svojo usodo. To je tudi kraj, kjer jo bo tema, ki ji je pobegnila, morda našla. In tudi uničila," je vsebina romana opisana na Pattersonovi spletni strani. Knjiga, ki bo na knjižne police prišla marca prihodnje leto, bo imela 448 strani, poleg napetega branja, pa bodo Dollyjini oboževalci lahko poslušali tudi glasbeni album, ki bo temeljil na knjižnih likih in dogodkih v romanu.

Glasbena diva je novico sporočila na Instagramu, kjer je zapisala: "Ne morem biti bolj navdušen nad izidom mojega prvega romana Run, Rose, Run z velikim Jamesom Pattersonom. Skupaj s knjigo bo izdan tudi CD, ki temelju na njenih likih in dogodkih. Upam, da boste v knjigah in pesmih uživali tako močno, kot sva midva uživala pri njihovem ustvarjanju."

74-letni pisatelj pa je v izjavi za javnost povedal: "Bilo mi je v čast in zelo zabavno sodelovati z neponovljivo Dolly Parton, ki jo že dolgo občudujem zaradi njene glasbe, njenega pripovedovanja zgodb in njene ogromne velikodušnosti." Ob tem je izpostavil, da je pri projektu najbolj osupljivo to, da bo branje romana izboljšalo poslušanje albuma in obratno. "To je res edinstvena izkušnja, za katero vem, da bo bralcem (in poslušalcem) všeč," ja zaključil.