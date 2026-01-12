Dolly Parton bo zaradi zdravstvenih težav izpustila rojstnodnevna praznovanja

Dolly Parton se še vedno bori z zdravstvenimi težavami. Pevka je prav zaradi teh odpovedala udeležbo na dogodku Grand Ole Opry v Nashvillu, a podrobnosti ni delila. V videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, se je zahvalila oboževalcem in jim zaželela, da se kljub temu, da je ne bo, zelo zabavajo.

"Pozdravljena družina Grand Ole Opry! Želela sem vam sporočiti, koliko mi pomeni, da se boste tudi letos zbrali, da bi skupaj praznovali moj velik rojstni dan z nekaj mojimi pesmimi," je v videu povedala pevka in dodala, da jo na dogodek vežejo lepi spomini. "Nekaj mojih najljubših spominov je nastalo prav tam, na odru Grand Ole Opry. Želim si, da bi lahko bila tam z vami. Kljub temu vam pošiljam veliko ljubezni," je še sporočila oboževalcem in jim zaželela, naj uživajo na dogodku, ki bo 17. januarja, dva dni pred njenim 80. rojstnim dnevom.

Zvezdnica je zaradi zdravstvenih težav izpustila že nekaj dogodkov. Pred štirimi meseci je tako sporočila, da mora prestaviti gostovanje v Las Vegasu, kot razlog pa navedla posege, ki so zaradi zdravstvenih težav nujni.

Kljub temu da ji zdravje ni najbolj služilo, pa se country pevka še ni pripravljena upokojiti."Bog še ni nič rekel, da je čas, da odneham. Verjamem pa, da mi govori, da se moram upočasniti, da bom pripravljena na nove pustolovščine z vami," je na družbenem omrežju sporočila septembra.