Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Dolly Parton bo zaradi zdravstvenih težav izpustila rojstnodnevna praznovanja

Nashville, 12. 01. 2026 15.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton

Pevka Dolly Parton je v objavi na družbenem omrežju sporočila, da bo zaradi zdravstvenih težav izpustila praznovanja ob 80. rojstnem dnevu. Country zvezdnica bi se morala udeležiti dogodka, ki ga vsako leto organizirajo v njeno čast, tokratni bo dva dni pred dopolnjenim 80. letom.

Dolly Parton se še vedno bori z zdravstvenimi težavami. Pevka je prav zaradi teh odpovedala udeležbo na dogodku Grand Ole Opry v Nashvillu, a podrobnosti ni delila. V videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, se je zahvalila oboževalcem in jim zaželela, da se kljub temu, da je ne bo, zelo zabavajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pozdravljena družina Grand Ole Opry! Želela sem vam sporočiti, koliko mi pomeni, da se boste tudi letos zbrali, da bi skupaj praznovali moj velik rojstni dan z nekaj mojimi pesmimi," je v videu povedala pevka in dodala, da jo na dogodek vežejo lepi spomini. "Nekaj mojih najljubših spominov je nastalo prav tam, na odru Grand Ole Opry. Želim si, da bi lahko bila tam z vami. Kljub temu vam pošiljam veliko ljubezni," je še sporočila oboževalcem in jim zaželela, naj uživajo na dogodku, ki bo 17. januarja, dva dni pred njenim 80. rojstnim dnevom.

Preberi še Dolly Parton pomirila oboževalce: Nisem še mrtva

Zvezdnica je zaradi zdravstvenih težav izpustila že nekaj dogodkov. Pred štirimi meseci je tako sporočila, da mora prestaviti gostovanje v Las Vegasu, kot razlog pa navedla posege, ki so zaradi zdravstvenih težav nujni.

Kljub temu da ji zdravje ni najbolj služilo, pa se country pevka še ni pripravljena upokojiti."Bog še ni nič rekel, da je čas, da odneham. Verjamem pa, da mi govori, da se moram upočasniti, da bom pripravljena na nove pustolovščine z vami," je na družbenem omrežju sporočila septembra.

dolly parton zdravstvene težave rojstni dan praznovanje pevka

'Leo, toliko si dosegel, še preden je tvoje dekle dopolnilo 30 let'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
vizita
Portal
Napihnjenost, utrujenost, megla v glavi: vse vodi do istega vira
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450