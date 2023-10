Dolly Parton: Dedek me je bičal, ker sem se oblačila kot cipa

Ikoničen videz pevke Dolly Parton je bil skrbno zasnovan, je nedavno priznala 77-letnica in dodala, da jo je to spravilo v težave tudi pri lastnem dedku. "Bila je razkošna. Imela je svetlo rdečo šminko in dolge rdeče nohte," je povedala Partonova in dodala: "Imela je čevlje z visokimi petami, majhne lebdeče plastične zlate ribice v petah, kratka krila, majice z nizkimi izrezi in zdela se mi je lepa."

"Ko so ljudje rekli: Ona ni nič drugega kot smet, sem vedno rekla: No, to bom, ko bom velika," se je še spominjala slavna pevka. Toda izkazalo se je, da se je z njimi strinjal tudi njen dedek, ki je bil pridigar. Pravzaprav je Partonova povedala, da jo je njen dedek fizično kaznoval zaradi načina oblačenja – vendar ji ni bilo mar.

"Bila sem pripravljena plačati za to," je rekla in dodala: "Zelo sem občutljiva, nisem marala, da me kaznujejo – tako zelo me je prizadelo, da so me grajali, bičali ali kar koli drugega. Ampak včasih obstaja samo tisti del tebe, ki je pripravljen, če si nekaj dovolj močno želiš, to storiti." In kljub temu, da je njena družina imela drugačen pogled, je sama videla oblačenje te ženske kot odklon od sprejetih družbenih norm in način uporništva.

Pevkina mati, tako kot skoraj vsaka ženska v njenem rodnem mestu Tennessee, je večino svojega življenja preživela v ustvarjanju doma in rojevanju otrok, česar Partonova zase ni želela."Odraščala sem z mamo in tetami, ženskami, ki so vedele, kako biti dobra mati. To ni bilo nekaj, kar sem čutila, da je bog namenil meni. Nekdo je moral zabavati te ljudi in pisati pesmi o njih," je dejala.