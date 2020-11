Dolly Parton igra pomembno vlogo pri cepivu proti covidu-19: Želim le pomagati

V teh dneh je podjetje Moderna objavilo zgodnje rezultate cepiva proti covidu-19 in kot so povedali, naj bi bilo imelo kar 94,5-odstotno učinkovitost proti novi bolezni. Poročilo, ki ga je objavila strokovna revija New England Journal of Medicine, je med drugim fundacijo Dolly Parton navedlo kot enega od podpornikov raziskave. Eden od uporabnikov Twitterja je pod to informacijo komentiral: "Zakaj ne govorimo o tem, da je dobra novica o novem cepivu povezana tudi z Dolly Parton? Cepiiiivo, cepiiiivo, cepiiiivo!" zadnji stavek je verjetno zapel po ritmu Dollyjine legendarne pesmi Jolene.

Novica o Dolly se je kmalu razširila po Twitterju, zato so jo o tem povprašali tudi v pogovorni oddaji Today. "Samo vesela sem, da lahko pomagam. Ko sem denar darovala fundaciji Covid, sem si samo želela delati dobro in očitno sem to naredila. Upajmo, da bomo kmalu našli cepivo."

Že aprila je Dolly povedala, da bo omenjeni znesek darovala podjetjuVanderbiltv boju zoper covid-19. "Moj dolgoletni prijatelj, doktor Naji Abumrad, ki je bil že dolga leta vpleten v raziskave pri Vanderbiltu, mi je sporočil, da napredujejo pri iznajdbi cepiva zoper covid-19. Zato sem se odločila darovati 830 tisoč evrov (milijon ameriških dolarjev, op. a.) Vanderbiltu za te raziskave in spodbujam ljudi, ki si to lahko privoščijo, da naj tudi oni darujejo."

Na Twitterju so poenostavljeno pojasnili, kakšna je v bistvu povezava med Dolly in cepivom: "Dolly Parton je denar darovala Vanderbiltu za cepivo. Vanderbiltovi raziskovalci so vpleteni v poskuse Moderne. Torej, Dolly Parton je pomagala pozdraviti covid-19."