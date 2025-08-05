Dolly Parton imenovana za ikono Guinnessove knjige rekordov

Certifikat ikone so Dolly Parton v njenem studiu v Nashvillu v Tennesseeju podelili ob praznovanju 70. obletnice Guinnessove knjige rekordov. Po besedah glavnega urednika Guinnessove knjige rekordov Craiga Glendayja je Parton ena najbolj slavnih glasbenic v zgodovini country glasbe, kar potrjujejo tudi številni dosežki v Guinnessovi knjigi rekordov. Njen vpliv presega okvire glasbenega sveta. Ob tem je spomnil na njeno pomoč revnim in delo na področju izobraževanja, raziskav na področju medicine in kampanjo Imagination Library , ki otrokom omogoča brezplačen dostop do knjig.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa velja za prvo pevko country glasbe, ki je bila nominirana za emmyja, grammyja, oskarja in tonyja, kar je pod imenom EGOT znano kot eno od največjih priznanj.

Parton je v svoji pol stoletja dolgi glasbeni karieri izdala okoli 50 albumov ter napisala več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Med njene uspešnice sodijo Jolene, 9 To 5, Islands in The Stream, Here You Come Again in I Will Always Love You. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi devet grammyjev, leta 2011 za življenjsko delo.

Leta 2022 je napisala tudi svoj prvi roman z naslovom Run Rose Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je 76-letni glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson. Za ikono so že imenovali Beyonce, Taylor Swift, Drakea, Paul McCartneyja in Eltona Johna.

Guinnessova knjiga rekordov je bila prvič objavljena v Londonu leta 1955, od takrat je bilo prodanih več kot 143 milijonov izvodov v več kot 100 državah.