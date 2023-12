Dolly Parton izpolnila željo bolnika z rakom: Bilo mi je v čast

77-letnica je LeGranda Golda poklicala prek video klica. "Živjo, LG, tukaj Dolly P.! Kako si?" ga je pozdravila z vzdevkom, ki je bolniku zelo všeč, in nadaljevala: "Slišala sem, da si že vrsto let moj velik oboževalec in želela sem se ti samo zahvaliti za to." Legenda country glasbe je nato še dejala, da je vesela, da sta skupaj preživela del skupne življenjske poti. "Vedno sem želela osrečiti ljudi s svojo glasbo in stvarmi, ki jih delam, in zelo sem vesela, da sem se na nek način dotaknila tvojega življenja. Hvala, ker si mi izkazal takšno čast," je še dodala.