Dolly Parton je pes odvrnil od samomora

73-letna glasbenica Dolly Parton je v svoji novi knjigi Dolly on Dolly: Interviews and Encounters with Dolly Partonspregovorila o svojem grozljivem poskusu samomora. Povedala je, da je sedela v svoji sobi in si v glavo že nameravala pognati naboj iz pištole, ko je njen pes Popeye pritekel gor po stopnicah v njeno sobo.

"Neko popoldne sem sedela zgoraj v sobi, ko sem se spomnila na mojo pištolo, ki jo imam v predalu moje nočne omarice. Imela sem jo, če bi se v primeru nuje morala braniti pred vlomilci,"je začela zgodbo. "Dolgo sem jo gledala ... In takoj, ko sem jo prijela v roke in jo za trenutek še pogledala, je moj mali pes Popeye pritekel po stopnicah. Njegovo stopicanje me je predramilo nazaj v realnost. Odložila sem pištolo in začela moliti," pripoveduje v svoji knjigi.