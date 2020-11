Dolly Parton: Nimam časa za staranje

Ko je govorila o družini, je povedala tudi, kako nanjo vpliva življenje brez otrok. "Ker nisem imela otrok in imam moža, ki je zelo samostojen, sem izredno svobodna," je Partonova povedala gostiteljici. "Mislim, da sem postala tako uspešna tudi zato, ker sem imela veliko časa za kariero."

Partonova je prepričana, da ji je bilo življenje brez otrok usojeno: "Nisem imela otrok, ker verjamem, da je Bog zame imel tak načrt. Tako so vsi otroci na tem svetu moji otroci, zato sem tudi ustvarila program za obdarovanje s knjigami Imagination Library. Če ne bi imela toliko časa, tega najbrž ne bi storila. Ogromno stvari, ki jih počnem, bi morala postaviti na stranski tir." Glasbena ikona je znana tudi po tem, da je botra pevki Miley Cyrus.

Zvezdnica bo naslednje leto praznovala jubilejnih 75 let. Ob tem je dejala, da nima časa, da bi razmišljala o staranju. "Nimam časa za staranje,"je dejala in nasmejala priljubljeno voditeljico Oprah. "K sreči imam ličila. Kakor dolgo mi bodo dovolili plastični kirurgi, bom ohranjala mladost–tudi s pomočjo ličil in prave osvetljave. Ampak vseeno mislim, da je najpomembnejše od vsega to, kakšno energijo izžarevamo."