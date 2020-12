Dolly Parton: Moje največje slabosti so bile vedno moški, seks in hrana

"Moje slabosti so bile vedno moški, seks in hrana, ne nujno v tem vrstnem redu," je povedala Dolly Parton v nedavnem intervjuju. Priznala je, da mora ob obisku Velike Britanije vedno paziti, da si ne privošči preveč dobrot.

"V Veliki Britaniji si vedno naročim strežbo v sobo. Po navadi so to smetana, keksi, želeji, marmelade ... Preprosto si ne morem pomagati. Dobra hrana vedno škoduje moji samozavesti in podobi. A se ne morem upreti njihovim specialitetam."

Partonova pa je v intervjuju spregovorila tudi o soprogu Carlu Thomasu Deanu, s katerim se je poročila leta 1966. "Z možem sva skupaj 57 let, poročena sva 54 let, in tega sem sita. Prepričana sem, da je tudi on naveličan mene," je v smehu dejala 74-letnica. Skupaj se pogosto udeležujeta javnih prireditev, čeprav si Carl prizadeva v kar največji meri ohraniti zasebnost. Po poročanju tujih medijev naj bi pevko na odru videl le enkrat.

Zvezdnica ima zdaj polne roke dela s promocijo novega albuma A Holly Dolly Christmas, na katerem so tudi številne klasike in izvirne pesmi. Album je njen prvi album s prazničnimi pesmimi po 30 letih."Že nekaj časa sem si želela izdati božični album," je ob tem dejala. "Čas je pomemben in vedno sem imela srečo s časom." Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Willie Nelson, Michael Bublé, Jimmy Fallon in Dollyjin brat Randyso prav tako sodelovali pri ustvarjanju albuma.