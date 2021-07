Dolly Parton moža osrečila v legendarnem Playboyevem kostumu

Dolly Parton se je za možev rojstni dan odela v legendarni kostum, v katerem je leta 1978 blestela na naslovnici priljubljene revije Playboy . Ameriška pevka je na družbenih omrežjih delila tudi video in presenetila oboževalce, ki so bili navdušeni nad njenim videzom.

Presenečenje je pripravila ob soprogovem praznovanju – za to priložnost je skočila v črn oprijet kostum, na glavo pa si je nadela zajčja ušesa. To je bilo darilo za Carla in hkrati dokaz, da je še vedno v dobri formi, čeprav se ji je v zrelih letih naslovnica znane revije za moške žal izmuznila. Partonova je namreč upala, da ji bo pri 75 letih znova uspelo zasijati na prvi strani.

''Danes je 20. julij, ko praznuje moj mož Carl, in verjetno se sprašujete, zakaj sem tako oblečena. No, to je rojstnodnevno darilo soprogu,'' je razložila v videoposnetku. ''Se spomnite, ko sem pred časom obljubila, da bom za Playboy znova pozirala, ko bom dopolnila 75 let? No, sedaj sem stara ravno toliko. Revija sicer ne obstaja več, moj mož pa je od nekdaj oboževal originalno fotografijo na naslovnici,'' je še dodala.