Dolly Parton: Ne pišem sporočil, ker nočem odgovarjati

V nadaljevanju je 77-letna glasbenica pojasnila, da je njena odločitev, da ne bo pošiljala sporočil, posledica osebnih preferenc in ne pomanjkanja inteligence. "Vsekakor nisem neumen človek. Lahko bi se naučila, če bi želela, vendar imam raje svoj faks in kreativno ekipo, ki sprejema klice," je povedala voditeljici Drew Barrymore . "Imam najboljšo ekipo na svetu in obkrožena sem s čudovitimi ljudmi, a preprosto nimam časa, da bi cel dan samo sedela z obrazom v telefonu."

Country zvezda Dolly Parton je v oddaji The Drew Barrymore Show pojasnila, zakaj noče pošiljati SMS-sporočil. "Sem tehnološko nizko dekle v svetu visoke tehnologije," je dejala. "Nočem se pogovarjati z vsemi, ki se želijo pogovarjati z mano. Ne pišem sporočil, ker nočem odgovarjati," je nadaljevala. "Če me kdo pokliče, se bom oglasila, če bom želela govoriti z njim, ali pa ga bom poklicala nazaj, ko bom lahko. Sicer pa imam preveč za razmišljati, da bi si misli obremenjevala z vsem drugim."

O tem, da je njeno krstno botro težko dobiti prek telefona, je lani govorila Miley Cyrus v pogovorni oddaji Setha Meyersa. "Vsakič, ko se usklajujem in nekako komuniciram z Dolly, je to še vedno prek faksa." Dodala je, da je njena botra redko na telefonu. "No, res uporabljava telefon, vendar ona napiše faks sporočilo, nato pa ga nekdo skenira, ga spremeni v elektronsko sporočilo in ga potem pošlje meni," je pojasnila. "In vedno je podpisano."