Dolly Parton ne želi kipa v rodnem Tennesseeju: Hvala, ampak ne hvala

Dolly Parton je poslancem v Tennesseeju sporočila, naj pozabijo na svoje načrte, da bi ji v rodnem kraju postavili kip. Njeni sokrajani so se ji namreč želeli zahvaliti za kulturno zapuščino in njene prispevke državi, piše CNN.

Dodala je, da bi se kipa sicer razveselila. A ne zdaj, zdaj ni pravi trenutek. "Čez nekaj let ali recimo, ko me ne bo več," je povedala plavolasa glasbenica.

To ni prvič, da je Dolly navdušila s svojo skromnostjo in dobrodelnostjo. Lanskega aprila je navdušila, ko je medicinskemu centru univerze Vanderbilt darovala kar 900 tisoč evrov. Univerza je namreč poskušala razviti cepivo zoper covid-19. In čeprav je stara 75, cepiva do danes še ni prejela. Zakaj? "Nočem preskakovati vrst in zaporedja," je skromno povedala Dolly.