Dolly Parton: Nisem lezbijka!

"Ljudje to govorijo, kot da ne bi mogla imeti super razmerja z žensko. Nisem lezbijka, a imam veliko homoseksualnih prijateljev in ljudi sprejemam takšne, kot so,"je za britanski tabloid The Sun izjavila country legenda Dolly Parton.

"Veliko se govori in tračari. To so dejali tudi za Oprah in njeno najboljšo prijateljico Gayle King, a to ni res. Z Judy sva najboljši prijateljici 64 let, od otroških let. Najini starši so se poznali, skupaj sva odraščali in bili kot sestri. Ona je precej zadržana, jaz precej glasna in ekstrovertirana. Zato sva popolni prijateljici," je še povedala Dolly.