Dolly Parton o Beyonce: Ona ne bi prosjačila ženske, kot sem jo jaz

Beyoncéjino posodobljeno besedilo pesmi Jolene je bilo presenečenje za vse – tudi za avtorico uspešnice Dolly Parton . Medtem ko je 78-letnica vedela, da 42-letna pevka prireja njen country hit iz leta 1973 za svoj album Cowboy Carter , ni vedela, da bo spremenila besedilo. A kljub presenečenju je bila country legenda nad moderno posodobitvijo navdušena. "No, mislim, da je bilo to zelo drzno od nje," je Dolly povedala za E! News . "Ko so rekli, da bo naredila 'Jolene', sem pričakovala, da bo odpela mojo pesem, a temu ni bilo tako. Vendar mi je všeč, kar je naredila." Priznala je, da je tekstopiscem všeč dejstvo, da ljudje izvajajo njihove pesmi, ne glede na kakšen način se tega lotijo.

Za svojo različico je Beyoncé zamenjala besedilo in zapela "opozarjam te, mojega moškega pusti pri miru," namesto "prosim ne vzemi mojega moškega". Dolly je prav tako dodala, da ji je všeč Beyoncéjino samozavestno novo besedilo in kako je dobitnica grammyjev pesem naredila za svojo. "Ona ne bi šla prosjačit druge ženske, kot sem jaz," je nadaljevala.

To ni prvič, da je zvezdnica delila svojo ljubezen do Beyoncéjevega pogleda na njeno pesem. Izid pesmi je proslavila z objavo na družbenem omrežju in zapisala: "Vau, pravkar sem slišala Jolene. Beyoncé povzroča nekaj težav tej deklici in to si zasluži!" Prav tako je bila med prvimi, ki ji je čestitala, ko je februarja dosegla prvo mesto na lestvici Billboard Hot Country Chart. "Sem velika oboževalka Beyoncé in zelo sem navdušena, da je posnela country album," je takrat zapisala na družbeno omrežje.