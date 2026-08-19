Dolly Parton o svojem zdravju: Imam vrtoglavico

Country zvezdnica Dolly Parton bi se pred dnevi morala osebno udeležiti odprtja novega vrtiljaka v tematskem parku Dollywood, a se je namesto tega pojavila v videu, ki so ga predvajali prisotnim. Kot je dejala, ji je zdravnik svetoval, da se na pot zaradi zdravstvenih težav ne odpravi, ker je predaleč, ob tem pa pomirila oboževalce in dodala, da ima sicer nekaj zapletov, a je njeno splošno počutje dobro.

"Oboževalci, kot sem vam že sporočila, imam nekaj manjših zdravstvenih težav. Občasno se spopadam z vrtoglavico in slabostjo, pogosto pa sem dehidrirana. Moj zdravnik v Nashvillu mi je zato porezal krila in mi dejal, da ta teden ne smem potovati. In če zdravnik tako reče, tako pač je," je dejala 80-letna pevka, ki se je na videu pojavila z metuljevimi krili, ki so plahutala za njeno glavo.

Kot je še dodala, nima drugih zdravstvenih težav, zato se lahko posveča projektom, kot je muzikal na Broadwayju. Dolly je sicer tematski park, ki je poimenovan po njej, odprla leta 1986.