Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Dolly Parton pomirila oboževalce: Nisem še mrtva

Nashville, 08. 10. 2025 20.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Pevka Dolly Parton je svojim oboževalcem sporočila, da se kljub manjšim zdravstvenim težavam počuti dobro. Zvezdnica se je oglasila po tem, ko je njena sestra Freida javnost pozvala k molitvi za zvezdnico, kar je povzročilo val zaskrbljenosti, čeprav je kasneje pojasnila, da ni želela povzročiti panike.

Le dan pozneje, ko je Frieda, sestra pevke Dolly Parton, zvezdničine oboževalce pozvala, naj molijo zanjo, ker ima zdravstvene težave, in s tem povzročila vznemirjenje, se je na družbenem omrežju oglasila 79-letnica, ki je delila video, v katerem je sporočila, da je na prizorišču snemanja nekega oglasa in se počuti čisto v redu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ali izgledam bolna? Trdo delam! Kakorkoli že, želela sem vas pomiriti, še posebej tiste, ki ste zelo zaskrbljeni, kar zelo cenim. Hvaležna sem za vaše molitve, saj sem verna oseba. Molitev vedno pride prav za vse, a želela sem vam sporočiti, da je z menoj vse v redu," je povedala Parton in pojasnila, da so bile nekatere njene težave povezane z nedavno smrtjo njenega moža Carla Deana, ki je umrl marca, ona pa je odtlej zanemarjala svoje zdravje. Par je bil poročen 58 let.

Preberi še Sestra Dolly Parton: Celo noč sem molila zanjo

"Ko je bil moj mož Carl zelo bolan, kar je bilo dlje časa, preden je umrl, nisem skrbela zase, zato sem pustila, da se je nakopičilo veliko stvari, za katere bi morala poskrbeti. Ko sem si nekoliko opomogla, je zdravnik rekel, da moramo poskrbeti za to. Ni bilo nič večjega, a morala sem zaradi tega odpovedati nekaj nastopov, da sem lahko bila bližje domu, kjer imam v bližini nekaj zdravstvenih posegov, a želela sem, da veste, da še ne umiram," je še sporočila oboževalcem. Zvezdnica se je pošalila tudi o lažni fotografiji, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih in jo prikazuje na smrtni postelji.

Freida je javnost prestrašila z objavo na družbenem omrežju, kjer je v ganljivem zapisu razkrila, da je bila "celo noč pokonci in molila za svojo sestro, Dolly". Ta izjava je še toliko bolj prestrašila pevčine oboževalce, ker je septembra pevka preložila težko pričakovano gostovanje v Las Vegasu, kot razlog pa navedla zdravstvene težave.

Preberi še Dolly Parton zaradi zdravstvenih težav prestavila več koncertov

Glede na burno reakcijo, ki jo je povzročila Freidina objava, je ta hitro reagirala z dodatnim sporočilom, v katerem je poudarila, da 'ni nameravala nikogar prestrašiti niti ni želela, da bi zvenelo tako resno', ko je prosila za molitev. Pojasnila je, da se je njena sestra počutila zgolj nekoliko slabše in da je za molitve zaprosila iz svojega močnega prepričanja v njihovo moč. Njeno pojasnilo je prišlo kot olajšanje za mnoge, prav tako pa je pomagalo razbliniti špekulacije o morebitni hudi bolezni.

dolly parton zdravstvene težave sestra freida objava video pevka
Naslednji članek

Čustveno slovo v spomin na Halida Bešlića: organizirani številni žalni shodi

Naslednji članek

Umrla je Joan Kennedy, prva žena Teda Kennedyja

SORODNI ČLANKI

Dolly Parton imenovana za ikono Guinnessove knjige rekordov

Dolly Parton nekaj časa ne bo pisala glasbe: Tega si zdaj ne morem privoščiti

Dolly Parton razkrila, kaj je na njenem krožniku vsak dan

Dolly Parton prvič po moževi smrti v javnosti: Hvala za podporo

Dolly Parton v prvi objavi po moževi smrti: Vedno te bom ljubila

Zakaj Dolly Parton z možem ni imela otrok?

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
08. 10. 2025 21.23
+1
A ne!
ODGOVORI
1 0
Betuul
08. 10. 2025 21.08
Zeda da je sestra malo dementna! Dolly je čisto OK za svoja leta
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286