Dolly Parton pomirila oboževalce: Nisem še mrtva

Le dan pozneje, ko je Frieda , sestra pevke Dolly Parton , zvezdničine oboževalce pozvala, naj molijo zanjo, ker ima zdravstvene težave, in s tem povzročila vznemirjenje, se je na družbenem omrežju oglasila 79-letnica, ki je delila video, v katerem je sporočila, da je na prizorišču snemanja nekega oglasa in se počuti čisto v redu.

"Ali izgledam bolna? Trdo delam! Kakorkoli že, želela sem vas pomiriti, še posebej tiste, ki ste zelo zaskrbljeni, kar zelo cenim. Hvaležna sem za vaše molitve, saj sem verna oseba. Molitev vedno pride prav za vse, a želela sem vam sporočiti, da je z menoj vse v redu," je povedala Parton in pojasnila, da so bile nekatere njene težave povezane z nedavno smrtjo njenega moža Carla Deana , ki je umrl marca, ona pa je odtlej zanemarjala svoje zdravje. Par je bil poročen 58 let.

"Ko je bil moj mož Carl zelo bolan, kar je bilo dlje časa, preden je umrl, nisem skrbela zase, zato sem pustila, da se je nakopičilo veliko stvari, za katere bi morala poskrbeti. Ko sem si nekoliko opomogla, je zdravnik rekel, da moramo poskrbeti za to. Ni bilo nič večjega, a morala sem zaradi tega odpovedati nekaj nastopov, da sem lahko bila bližje domu, kjer imam v bližini nekaj zdravstvenih posegov, a želela sem, da veste, da še ne umiram," je še sporočila oboževalcem. Zvezdnica se je pošalila tudi o lažni fotografiji, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih in jo prikazuje na smrtni postelji.

Freida je javnost prestrašila z objavo na družbenem omrežju, kjer je v ganljivem zapisu razkrila, da je bila "celo noč pokonci in molila za svojo sestro, Dolly". Ta izjava je še toliko bolj prestrašila pevčine oboževalce, ker je septembra pevka preložila težko pričakovano gostovanje v Las Vegasu, kot razlog pa navedla zdravstvene težave.