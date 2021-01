75 let legendarne country pevke Dolly Parton

Ameriška pevka Dolly Parton, ki velja za eno najpomembnejših predstavnic country glasbe, je dopolnila 75 let. Kljub visoki starosti pa je še vedno izjemno aktivna. Lani oktobra je izdala nov album A Holly Dolly Christmas, novembra avtobiografijo Songteller: My Life in Lyrics, istega meseca pa je zaigrala v muzikalu Christmas on the Square.

Dolly Rebecca Partonse je rodila v revni družini, v kateri je bilo kar 12 otrok. Otroštvo je preživljala v zvezni državi Tennessee, že kot najstnica pa je svoj glas in kitarske veščine predstavila svojim sokrajanom ter kasneje nastopala tudi na lokalnih televizijah in radiih. Takoj po maturi se je preselila v Nashville in se tam leta 1966 tudi poročila.

icon-expand Dolly Parton se je rodila 19. januarja 1946. FOTO: Profimedia

V prestolnici, kjer kraljuje country žanr, se je tudi začela njena glasbena kariera, zahvaljujoč tamkajšnjemu pevcu Porterju Wagonerju, ki jo je gostil v svoji priljubljeni televizijski oddaji, to pa je spremljalo kar 45 milijonov gledalcev. Skupaj sta posnela tudi več uspešnic, Dolly Parton pa je postala ena najbolj prodajanih country izvajalk. K njenemu uspehu je pripomogla tudi njena izzivalna zunanjost.

V svoji pol stoletja dolgi glasbeni karieri je izdala okoli 50 albumov ter napisala več kot 3000 pesmi, med katerimi se je 25 skladb zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Med njenimi uspešnicami so Jolene, 9 To 5, Islands in the stream inI Will Always Love You. K nesmrtnosti zadnje je veliko prispevala Whitney Houston, ki jo je skoraj dve desetletji pozneje posnela za film Telesni stražar. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi devet grammyjev, leta 2011 za življenjsko delo.

V 70. letih je začela nastopati tudi v filmih, kot sta The Best Little Whorehouse in Texas ter Jeklene magnolije. Sredi 80. let je nekaj časa vodila lastno medijsko podjetje Dolly Parton Enterprises. Številnim revnim otrokom je pomagala do izobrazbe, odprla pa je tudi enega največjih zabaviščnih parkov na svetu, imenovanegaDollywood.

icon-expand Partonova leta 1978 v snemalnem studiu. FOTO: Profimedia

Leta 2019 jo je dobrodelna organizacija Musicares, ki deluje pod okriljem Ameriške diskografske akademije, imenovala za osebnost leta. Lani pa je kmalu po razglasitvi epidemije koronavirusne bolezni univerzitetnemu medicinskemu centru Vanderbilt v Nashvillu, kjer je podjetje Moderna razvijalo cepivo, v raziskovalne namene darovala približno 827 tisoč evrov.