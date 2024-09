Dolly Parton presenečena, da je dejansko v sorodu z Miley Cyrus: Je to res?

Dolly Parton je pred kratkim izvedela, da sta s svojo krščenko Miley Cyrus dejansko v krvnem sorodstvu. Country ikona je novico izvedela med intervjujem za ameriške medije in bila je navdušena. Ker pa sta pevki tesno povezani že dlje časa, je Dolly pričakovala, da sta celo bolj sorodstveno povezani, kot pa dejansko sta. "No, z Miley sva si tako blizu, da sem mislila, da sva vsaj sestrični v tretjem kolenu in ne v sedmem," se je pošalila.

OGLAS

Nedavno je ameriško rodoslovno podjetje Ancestry razkrilo, da sta Dolly Parton in njena krščenka Miley Cyrus dejansko v krvnem sorodstvu. V dokumentu, ki so ga objavili, je zapisano: "Dolly Parton in Miley Cyrus sta sestrični v sedmem kolenu. Njun skupni prednik je John Brickey, rojen leta 1740 v Virginiji. Pozneje se je z ženo in otroki preselil v okrožje Blount v Tennesseeju in tam ostal do svoje smrti leta 1806. Družina Brickey izvira iz Francije in družina je prišla v Združene države konec 17. stoletja."

Dolly Parton navdušena, da je dejansko v sorodu z Miley Cyrus. FOTO: Profimedia icon-expand

78-letna Partonova, ki tako kot Miley prihaja iz Tennesseeja, je za informacijo o sorodstvu s pop pevko izvedela v intervjuju, medtem ko je predstavljala svojo novo kuharsko knjigo Good Lookin' Cookin, ki jo je napisala skupaj s sestro Rachel: "Je to res? To je neverjetno!" je vzkliknila in se pošalila na račun svoje daljne sorodnice: "No, z Miley sva si tako blizu, da sem mislila, da sva vsaj sestrični v tretjem kolenu." Zatem je o 31-letnici povedala: "Prepričana sem, da bo navdušena, ko bo izvedela za to. Vendar me to ne preseneča, saj se mi zdi, da sva kot družina."

Dollyjin status botre izhaja iz njenega tesnega odnosa z Mileyjinim očetom Billyjem Rayem. "Poznam jo že od otroštva," je v intervjuju leta 2009 dejala Partonova. "Ko se je rodila, je njen oče rekel, da si zelo želi, da sem njena botra, jaz pa sem to z veseljem sprejela. Tako sem ponosna nanjo in tako jo imam rada. In ona je kot ena mojih otrok," je povedala.

Dolly in Miley Cyrus med nastopom FOTO: Profimedia icon-expand