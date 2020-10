Dolly Parton kmalu na naslovnici revije Playboy

V radijskem pogovoru je voditelju zaupala, da pogajanja glede njenega poziranja za sloviti Playboy že potekajo. Njen 75. rojstni dan se približuje, saj obležila takoj v pričetku naslednjega leta, torej že 16. januarja 2021. Poudarila je, da je njen edini pogoj, da bodo fotografije posnete z okusom in starejšo damo dostojanstveno predstaviti. Na naslovnici revije se je že pojavila in sicer leta 1978. Posebnost tiste edicije pa je bila ta, da se v notranjosti Playboya ni pojavila gola.

''Ja, mislim, da bom to vendarle storila. Če to naredimo z okusom in z zelo dolgim intervjujem v reviji, sem takoj za. Priznam, da se glede sodelovanja že dogovarjamo,''je v radijski oddaji Scott Mills & Chris Stark Show povedala svetlolasa pevka.Sama je na potencialno sodelovanje s Playboyem namigovala že marca letos, ko so jo v enem od pogovorov za avstralsko televizijo vprašali o njenih načrtih za upokojitev. ''Ne, o upokojitvi ne razmišljam. Pravkar sem dopolnila 74 let in nameravam se pojaviti na naslovnici Playboya,'' je svoje želje razkrila že pred meseci.''