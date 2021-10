Dolly Parton priznala: Zagledana sem v Jimmyja Fallona

Priznala je, da jo še dandanes preseneča, kdo so ljudje, s katerimi se poveže: ''Nikoli ne veš, s kom boš spletel posebno vez. Vedno sem imela srečo z voditelji nočnih programov. Dobro sem se razumela tudi z Davidom Lettermanom in Johnnyjem Carsonom . Verjetno je nekaj na teh ponočnjakih, ki se me dotaknejo in verjetno tudi jaz njih. Verjetno zato, ker imaš občutek, da si ob poznih večerih lahko toliko bolj sproščen. Ni treba toliko skrbeti, kaj boš povedal.''

Naklonjenosti do moških kolegov iz sveta zabave ni nikoli skrivala: ''Rada imam fante. Še zmeraj. Nekoč sem bila noro zagledana v Johnnyja Casha. Bil je mlad in suh in imel je to magnetno privlačnost. Kako se je premikal, saj veste, zelo seksi. Čeprav sem vedela za njegove težave z drogo, se me je vseeno dotaknil. Bil je tako zelo seksi." Čeprav je Partonova srečno poročena in je za soprogov 79. rojstni dan poustvarila ikonično Playboyjevo naslovnico, svojih čustev do kolegov vseeno ne želi prikrivati.