Dolly Parton prvič po moževi smrti v javnosti: Hvala za podporo

Pevka Dolly Parton se je prvič po smrti moža Carla Deana pojavila v javnosti. Udeležila se je namreč odprtja 40. sezone tematskega parka Dollywood , katerega solastnica je pevka. Priljubljena izvajalka kantri glasbe je za to priložnost oblekla kostim vojaško zelene barve, mimo navdušene množice pa so jo popeljali s kočijo. Udeležila se je tudi uradnega dogodka, za katerega pa je oblekla rožnato obleko s trakovi.

Zbranim se je ob tem zahvalila za podporo pri uresničevanju njenih sanj. "Težko je verjeti, da je minilo že toliko časa, a to nikoli ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo vas – naših gostov," je dejala. Ob tem jih je pozvala, naj vedno sledijo svojim sanjam – četudi je to odprtje lastnega tematskega parka.

Dolly se je po moževi smrti sicer svojim oboževalcem že zahvalila na družbenih omrežjih. "To je ljubezensko sporočilo družini, prijateljem in oboževalcem. Hvala za vsa sporočila, voščilnice in rože, ki ste jih poslali in se z njimi poklonili mojemu predragemu možu Carlu. Osebno se ne morem zahvaliti vsakemu, a vam želim povedati, da so mi veliko pomenila. Sedaj je v božjih rokah in s tem sem se sprijaznila. Vedno te bom ljubila," je zapisala Dolly.