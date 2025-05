Dolly Parton razkrila, kaj je na njenem krožniku vsak dan.

Kljub zasedenemu urniku zvezda country glasbe Dolly Parton vsak dan poskrbi, da se na njenem krožniku znova in znova pojavi ista surovina - krompir. "Moram jesti nekaj s krompirjem," je razkrila za portal Today . "Sem ena tistih ljudi, ki enostavno morajo imeti pečen krompir, pire krompir ali pomfri. Nekaj s krompirjem, skratka," je priznala.

79-letnica je dodala, da se dobro počuti tako pri pripravi kot uživanju "dobre in krepčilne hrane". Pošalila se je tudi, da je znana po tem, da hrano pripravi vnaprej, jo nato zamrzne in kasneje pogreje. Prav tega se je namreč posluževala, ko je bila na turneji in ji je na turnejskem avtobusu 'pridišala' domača hrana.