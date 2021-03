Dolly Parton se je cepila proti covidu-19.

75-letno pevkoDolly Parton so cepili s cepivom podjetja Moderna."Končno bom dobila svoje cepivo. Tako sem navdušena. Nekaj časa že čakam nanj, dovolj sem že stara, da ga dobim. In dovolj pametna, da ga dobim," je dejala v videoposnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih. "Zelo sem vesela, da bom danes dobila cepivo Moderne. In vsem bi rada povedala, da bi se tudi vi vsi morali cepiti in to storiti,"je pozvala svoje oboževalce in sledilce, ob tem pa je od navdušenja še zapela, in sicer je vzela melodijo svoje uspešnice Jolene in dodala novo besedilo, povezano s cepivom: "Cepivo, cepivo, cepivo, cepivo. Prosim vas, ne oklevajte. Cepivo, cepivo, cepivo, cepivo. Ker ko si enkrat mrtev, je zanj že malo prepozno."