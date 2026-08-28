'Dolly Parton se je pred smrtjo zdravila z eksperimentalnimi zdravili'

"Moja sestra je bila ena od najbolj radodarnih, pozornih in prijaznih ljudi, kar sem jih kdaj poznala. Kot jo je videla javnost, prav takšna je bila tudi v resnici," je na družbenem omrežju zapisala sestra pevke Dolly Parton, ki je nadaljevala: "Nedavno mi je povedala, da če že zanjo ni upanja, pa bo dovolila svoji zdravniški ekipi, da na njej preizkusijo eksperimentalno zdravilo, ki bi morda lahko pomagalo drugim."

Dolly Parton s sestro Stello FOTO: Profimedia

"Moja sestra je vedno mislila na druge in če želite spoštovati njeno zapuščino, pokazati več prijaznosti, podpreti druge in želite več svojega časa in resursov pokloniti drugim, delajte vse to do konca," je razkrila 77-letna Stella in svoj zapis zaključila z besedami, da je Dolly za seboj zapustila boljši svet.

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Sestra se je pevki poklonila dva dni po njeni smrti, družina pa je v izjavi za javnost razkrila, da se je 80-letna pevka borila z rakom. Podrobnosti bolezni niso delili. Kljub temu, da so še nekaj dni pred njeno smrtjo na družbenem omrežju delili video, v katerem je zvezdnica country glasbe trdila, da se dobro počuti, čeprav ima nekaj manjših zdravstvenih težav, pa je pozneje v javnost prišla novica, da je bila 80-letnica pet dni pred smrtjo hospitalizirana zaradi težav z ledvicami in avtoimuno boleznijo.