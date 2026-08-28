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Tuja scena

'Dolly Parton se je pred smrtjo zdravila z eksperimentalnimi zdravili'

Nashville, 28. 08. 2026 17.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton s sestro Stello

Stella, sestra Dolly Parton, je na družbenem omrežju razkrila, da je pevka z bojem proti raku želela pomagati tudi drugim, zato je pristala na to, da je bila ena od oseb, na katerih so testirali eksperimentalno zdravilo. Žal ikona country glasbe bolezni ni uspela premagati.

"Moja sestra je bila ena od najbolj radodarnih, pozornih in prijaznih ljudi, kar sem jih kdaj poznala. Kot jo je videla javnost, prav takšna je bila tudi v resnici," je na družbenem omrežju zapisala sestra pevke Dolly Parton, ki je nadaljevala: "Nedavno mi je povedala, da če že zanjo ni upanja, pa bo dovolila svoji zdravniški ekipi, da na njej preizkusijo eksperimentalno zdravilo, ki bi morda lahko pomagalo drugim."

Dolly Parton s sestro Stello
Dolly Parton s sestro Stello
FOTO: Profimedia

"Moja sestra je vedno mislila na druge in če želite spoštovati njeno zapuščino, pokazati več prijaznosti, podpreti druge in želite več svojega časa in resursov pokloniti drugim, delajte vse to do konca," je razkrila 77-letna Stella in svoj zapis zaključila z besedami, da je Dolly za seboj zapustila boljši svet.

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Sestra se je pevki poklonila dva dni po njeni smrti, družina pa je v izjavi za javnost razkrila, da se je 80-letna pevka borila z rakom. Podrobnosti bolezni niso delili. Kljub temu, da so še nekaj dni pred njeno smrtjo na družbenem omrežju delili video, v katerem je zvezdnica country glasbe trdila, da se dobro počuti, čeprav ima nekaj manjših zdravstvenih težav, pa je pozneje v javnost prišla novica, da je bila 80-letnica pet dni pred smrtjo hospitalizirana zaradi težav z ledvicami in avtoimuno boleznijo.

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Kot je poročal TMZ, bodo Dolly pokopali v ožjem družinskem krogu v Nashvillu, po smrti pa so se ji na različne načine poklonili tudi številni glasbeni kolegi, med katerimi je bil Harry Styles, ki se je je spomnil na prvi večer svojega gostovanja v Madison Square Gardnu.

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