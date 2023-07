Dolly Parton se ne bo upokojila: Upam, da nekoč mrtva obležim na odru

Zvezdnica je še dejala, da se počuti odgovorno za to, da še naprej živi svoje sanje, saj je imela v življenju to srečo, da so se ji sanje sploh uresničile. "Vsake sanje obrodijo druge sanje. Podobno kot drevo z dobrimi koreninami – ima veliko vej, a tudi veliko listov. Torej, zakaj ne bi tega kar najbolje izkoristili? In nisem nekdo, ki bi sedel in delal nič."

Partonova ima za sabo desetletja dolgo in uspešno kariero, ki jo je začela že pri rosnih 13 letih. Maja je napovedala izid svojega prvega rockovskega albuma Rockstar, kjer bo zapela skupaj s številnimi zvezdniškimi imeni, kot so Kid Rock, Sting, Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Lizzo in Miley Cyrus. Na njem bo 30 skladb, od tega 21 priredb znanih rock pesmi, kot sta Let it Be in Every Breath You Take.