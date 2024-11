Dolly Parton se vsako leto v kostumu Božičkove žene spusti skozi dimnik

Dolly Parton je v novem intervjuju razkrila, da z družino že vrsto let ohranja posebno božično tradicijo. Pevka se vsako leto obleče v kostum Božičkove žene in skozi dimnik pride z vrečo, polno daril. Kljub temu, da zvezdnica nima lastnih otrok, vsako leto obdari številne družinske člane in prijatelje.

Dolly Parton je v intervjuju za Good Housekeeping razkrila posebno tradicijo, ki jo med božičnimi prazniki z družino ohranja že vrsto let. "Vsako leto igram Božičkovo ženo. Oblečem se v kostum in se spustim skozi dimnik z vrečo, polno daril," je pojasnila in dodala: "Čeprav je veliko otrok zdaj že odraslih, še vedno pričakujejo, da bom to naredila. Tudi če bom nekega dne šepala, bom to še vedno počela!"

78-letnica sicer z dolgoletnim možem Carlom Thomasom Deanom nima lastnih otrok, vendar veselje najde v širjenju ljubezni do drugih. "Zdaj, ko sem starejša, se zavedam, da so lahko ravno zato, ker nisem imela svojih otrok, vsi otroci moji," je dejala pevka v intervjuju za People leta 2018. Medtem ko je znotraj njenega doma živahna zimska pravljica, zvezdnica zunanjost doma ohranja subtilno. "Turisti pridejo naokoli in si ogledujejo mojo hišo, zato jo od zunaj okrasim bolj okusno, notranjost pa je popolnoma po mojem okusu," je dejala in dodala: "V vseh sobah imam božična drevesca, vsepovsod so lučke in potem dodam še več lučk in nato še več lučk. Zamenjam ves dekor, tudi pomivalne krpe in zavese." Njena naklonjenost prazniku je vidna celo pri njeni izbiri oblačil. "Nosim uhane, ki se svetijo, ogrlice s severnimi jeleni, ki se svetijo, nosim puloverje z božičnimi lučkami. Božične lučke imam celo v laseh."

