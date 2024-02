Dolly Parton v bran vinjeni pevki Elle King: Oprostite in pozabite

OGLAS

Dolly Parton je oboževalce pozvala, naj oprostijo pevki Elle King in pozabijo na njen nastop v Nashvillu v zvezni državi Tennessee, kjer je nastopila prav v čast legendarni country pevki, ki je praznovala 78. rojstni dan. "Elle je res čudovita umetnica in krasno dekle," je dejala v nedavnem intervjuju za Extra TV in dodala, da preživlja težko obdobje in je pregloboko pogledala v kozarec.

Dolly Parton in Elle King

"V zadnjem času preživlja težke stvari in je preveč spila, zato oprostimo in pozabimo na to, saj se je ona počutila slabše kot kdorkoli drug," je še dodala Partonova. Kingova je osupnila oboževalce, ko je na koncertu 19. januarja priznala, da je na oder prišla pijana, nato pa skušala odpeti Dollyjino uspešnico iz leta 2001 Marry Me. Besede je izgovarjala momljaje, nato pa celo priznala, da je pozabila besedilo: "Ne znam besedila te stvari v tem mestu. Ne povejte Dolly, saj je njen rojstni dan." Kingova je nato prekršila pravilo, ki velja na prizorišču, in s kletvicami priznala, da ne more verjeti, da so ljudje dejansko kupili vstopnice za ta dogodek. "Ne boste dobili svojega denarja nazaj," je še dodala.

Elle King v čast Dolly Parton vinjena na oder, prekršila je tudi pravilo 'brez kletvic'.

Kasneje je poskušala zapeti eno od svojih uspešnic, a je občinstvo opozorila, da se morda sploh ne spomni besedila pesmi, ki je njena. "Komajda lahko odpojem pesem koga drugega, no, pa poglejmo, ali lahko zapojem svojo pesem," je dejala. Po koncu njenega nastopa se je organizator opravičil za njeno obnašanje. "Globoko obžalujemo in se opravičujemo za jezik, ki je bil uporabljen med sinočnjim drugim nastopom Opry," so takrat tvitnili. Nekaj dni po incidentu so sporočili, da je pevka preložila koncert v Teksasu, novi datum, ki so ga navedli, pa je šele v septembru. 34-letnica ima predviden nastop marca na Extra Innings Festivalu. Pevka je v preteklosti že spregovorila o pitju alkoholnih pijač pred koncerti: "Lažje mi je reči, da se želim zabavati in piti, preden grem na oder. Preden nastopam, imam tremo, zato najprej zvrnem nekaj kozarčkov. Pijača mi pomaga, da sem manj nervozna, da bom zgrešila prave note med petjem. Če mi to ne uspe, se ne sekiram tako zelo," je leta 2022 povedala za San Diego Union-Tribune.