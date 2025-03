Dolly Parton v prvi objavi po moževi smrti: Vedno te bom ljubila

Country legenda Dolly Parton je na družbenem omrežju delila prvo objavo po smrti moža Carla Deana, s katerim sta bila poročena skoraj 60 let. Novico o njegovi smrti so sporočili na pevkini spletni strani. Zvezdnica se je v novi objavi, ki jo je naslovila kot ljubezensko sporočilo, zahvalila družini, prijateljem in oboževalcem.

Pred dnevi je v Nashvillu umrl Carl Dean, mož pevke Dolly Parton. Novico so sporočili na zvezdničini spletni strani, kjer so zapisali, da bo žalna slovesnost v ožjem družinskem krogu. Country legenda pa je sedaj na družbenem omrežju delila novo objavo, za katero je zapisala, da je ljubezensko sporočilo njeni družini, prijateljem in oboževalcem.

"To je ljubezensko sporočilo družini, prijateljem in oboževalcem. Hvala za vsa sporočila, voščilnice in rože, ki ste jih poslali in se z njimi poklonili mojemu predragemu možu Carlu. Osebno se ne morem zahvaliti vsakemu, a vam želim povedati, da so mi veliko pomenila. Sedaj je v božjih rokah in s tem sem se sprijaznila. Vedno te bom ljubila," je zapisala Dolly.

Parton in Dean sta se začela sestajati leta 1964, dve leti pozneje pa sta stopila pred oltar. Par je skupaj preživel več kot 60 skupnih let, od tega 59 poročenih. Kljub temu, da sta skoraj celo življenje preživela skupaj, pa se je pevkin mož soju žarometov raje izogibal. Otrok nista imela, kot je povedala leta 2020 v oddaji The Oprah Conversation, pa ji je dejstvo, da ni nikoli postala mati, omogočalo, da je bolj trdo delala in se osredotočala na kariero.