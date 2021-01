Dolly Parton žaluje za mlajšim bratom: Zdaj sije v nebesih

"Z družino žalujemo zaradi njegove izgube, a vemo, da je zdaj na lepšem, kot smo mi trenutno,"je zapisala Dolly Parton ob žalostni novici, da je zaradi raka umrl njen 67-letni brat Randy Parton. Dolly, ki je sicer pred dnevi praznovala svoj 75. rojstni dan, je še dodala: "Smo verna družina in verjamemo, da je Randy z Bogom nekje na varnem in da je obkrožen s člani družine, ki so že pred njim odšli v nebesa in so ga sprejeli z odprtimi rokami."

V zapisu je pohvalila tudi glasbeni talent pokojnega brata, saj je ta pel in igral kitaro ter včasih tudi bas v sestrinem bandu. "Ima kar nekaj rekordov, a moj duet z njim pri pesmi Old Flames Can't Hold a Candle To You bo zame vedno vrhunec moje kariere,"je zapisala plavolasa glasbenica.