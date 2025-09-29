Svetli način
Tuja scena

Dolly Parton zaradi zdravstvenih težav prestavila več koncertov

Las Vegas, 29. 09. 2025 18.50 | Posodobljeno pred 47 minutami

R. M.
2

Dolly Parton bi morala po 32 letih opraviti več koncertov v sklopu lasvegaške rezidence. A je serijo nastopov zaradi zdravstvenih težav morala prestaviti. "Bog še ni rekel ničesar o tem, da bi morala prenehati," je pomirila svoje oboževalke in oboževalce.

Ameriška pevka Dolly Parton je zaradi zdravstvenih težav prestavila več napovedanih koncertov. 4. decembra bi morala namreč začeti serijo šestih koncertov v sklopu lasvegaške rezidence. Na družbenih omrežjih je ob tem zapisala, da ji zdravniki svetujejo nekaj posegov.

"Kot se rada šalim z njimi, je verjetno čas za pregled po doseženih 100.000 miljah, čeprav to ni običajen obisk pri mojem plastičnem kirurgu. Če sem povsem iskrena, zaradi tega ne bom mogla vaditi in pripraviti nastopa, ki si ga želim in ki si ga zaslužite. Plačate veliko denarja, da me vidite nastopati, in za vas želim biti v najboljši formi," je zapisala.

Ob tem je dodala, naj oboževalcev in oboževalk ne skrbi, da bi zapustila glasbeni posel. "Bog še ni rekel ničesar o tem, da bi morala prenehati. Verjamem pa, da mi pravi, naj se zdaj upočasnim, da bom lahko pripravljena na večje dogodivščine z vsemi vami," je še dopisala.

To bi sicer moral biti pevkin prvi sklop koncertov v Las Vegasu po 32 letih. 

KOMENTARJI (2)

Veščec
29. 09. 2025 19.35
Ampak babnca pa je.stoj pa glej
ODGOVORI
0 0
YouRangMyLord
29. 09. 2025 19.32
Koncertne turneje so hud napor - prestara je, premalo kondicije ima.
ODGOVORI
0 0
