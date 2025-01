Dom Paris Hilton v Malibuju zgorel do tal: Hvaležna, da je družina na varnem

Paris Hilton je na Instagramu s sledilci delila žalostno vest, da je v uničujočih losangeleških požarih tudi sama izgubila dom. Zapisala je, da je z zlomljenim srcem skupaj z družino na televiziji spremljala, kako je njen dom v Malibuju zgorel do tal. "Ta dom je bil kraj, kjer smo zgradili toliko dragocenih spominov. Tam je Phoenix naredil svoje prve korake in tam smo sanjali o tem, da bi z London zgradili življenje, polno spominov," je zapisala zvezdnica in se navezala na svoja dva otroka.

"Čeprav je izguba velika, sem hvaležna, da so moja družina in hišni ljubljenčki na varnem. Moje srce in molitve gredo k vsaki družini, ki so jo prizadeli ti požari. Vsem ljudem, ki so izgubili svoje domove, svoje spomine in svoje ljubljene ljubljenčke. Moje srce boli za tiste, ki so še vedno v nevarnosti ali žalujejo za večjimi izgubami. Razdejanje je nepredstavljivo. Vedeti, da se toliko ljudi danes zbuja brez kraja, ki so ga imenovali dom, je resnično srce parajoče."

V nadaljevanju je zapisala, da skupaj s svojo ekipo že sodeluje z neprofitnimi organizacijami, da bi ugotovila, kako lahko najbolje pomaga prizadeti skupnosti. "Zavezani smo ponuditi pomoč čim prej in narediti pomembno spremembo za tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Hvala pogumnim gasilcem in prvim posredovalcem, ki tvegajo svoja življenja, da bi nas zaščitili, ste pravi junaki. Zelo sem hvaležna za vaš pogum in predanost ter trud, da rešujete življenja in se borite v tej nepredstavljivi bitki. Hvala iz srca," je še zapisala, na koncu pa vse svoje sledilce prosila, naj ostanejo na varnem ter upoštevajo ukaze za evakuacijo.

"Zaščitimo drug drugega in upajmo, da bodo ti požari kmalu omejeni. Vsem vam pošiljam toliko ljubezni in moči. Skupaj smo v tem, Los Angeles. Nocoj še močneje objemite svoje ljubljene. Nikoli ne veste, kdaj se lahko vse spremeni."