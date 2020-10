Dominic West o Trumpovi diagnozi: Od veselja sem rahlo poskočil v zrak

Dominic West je jasno povedal svoje mnenje ob tem, ko je javnost dosegla novica, da sta s koronavirusom okužena ameriški predsednik Donald Trump in njegova žena Melania . Igralec, ki je javnost navduševal v serijah Skrivna naveza in Prevara , se je javil v priljubljeno jutranjo televizijsko oddajo na eni od britanskih televizij. Na vprašanje, kakšna je bila njegova spontana reakcija ob tem, ko je izvedel za Trumpovo diagnozo, je West iskreno odgovoril: "Od veselja sem rahlo poskočil v zrak." Dodal je, da v tem primeru drži fraza 'vse se vrača, vse se plača' in dodal, da upa, da mu ta situacija ne bo preprečila poraza na prihajajočih volitvah.

Voditeljica jutranjega šovaKate Garrawayje želela igralčevo grobo izjavo nekoliko omiliti in vprašala: "Vsekakor mu v tej situaciji želite vse najbolje, pa vendar, bi morda vse to pripisali elementu karme?" West je na to odgovoril: "Nisem njegov oboževalec, kot ste lahko ugotovili, upam, da Biden ostane zdrav in prevzame položaj predsednika, takoj ko bo to mogoče. Menim, da je Trump katastrofa za Ameriko in tudi za ves svet."