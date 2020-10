Dominic West s poljubom zatrl govorice o domnevni ločitvi

Potem ko so se v javnosti pojavile fotografije, na katerih so 50-letnega igralca Dominica Westa ujeli v objemu 31-letneLily James –med vožnjo na skiroju ter na skupnem kosilu, kjer sta si izmenjavala nežne poljube in dotike – je zvezdnik stopil pred novinarje kar na pragu svojega doma v Angliji. Pridružila se mu je tudi žena Catherine FitzGerald, s katero sta objeta in nasmejana pozirala pred novinarji in fotografi, za piko na i pa sta se še poljubila.