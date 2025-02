Dominik Bagola: Zaročila sva se spontano, po koncertu Boba Dylana

Ne samo skozi oči, ušesa, srce in dušo – ljubezen gre tudi skozi želodec. Slovenski kantavtor, ki izvira z Goričkega v Prekmurju, je že od malih nog povezan z gostinstvom. Kot otrok je namreč skupaj z bratom Aljošo Bagolo in sestro Urško pomagal pri številnih opravilih družinske gostilne. Kljub temu kuhinjo doma prepusti svoji izbranki. "Doma bolj pravo kuhinjo prepuščam njenim veščinam, saj se odlično in bolje kot jaz znajde za štedilnikom. Predvsem njene sladice so res vrhunske. Sam pa še najraje na hitro skuham pašto ali kakšno lahko mesno jed, s solato in obveznim dodatkom bučnega olja. Skupaj pomalicava kar med ogledom kakšnega dobrega filma. Sam vsekakor verjamem, da ljubezen gre skozi želodec. Zato sem Eriko zelo hitro po najinih začetkih povabil tudi domov k nam v gostilno na Cankovi, ker se tam res dobro kuha. In s tem najbrž poskrbel za še kakšno iskrico več," je priznal.

Njuna ljubezen pa pianista navdihuje tudi pri kreativnem procesu ustvarjanja glasbe. "Odkar sva z Eriko par, sem napisal že na desetine skladb. In zdi se mi, da je najina zveza dobro vplivala na moje ustvarjanje. Najbolje lahko ustvarjaš takrat, ko si v sebi miren in zadovoljen ter v stanju harmoničnosti. Tudi če črpaš iz preteklosti ali dogodkov, ki niso nujno vezani na skupno življenje, seveda to, da si srečno zaljubljen, pomembno vpliva na to, kakšen je tvoj pogled na svet in na to, kaj želiš s svetom deliti. Pomembno pa je tudi, da ob partnerki zoriš kot osebnost. Ko greš skupaj čez življenje, ob lepih trenutkih pridobiš tudi kakšno modrost, ki lahko postane lep, kakovosten verz ali melodija, vredna tega, da jo ovekovečiš. Erika je zares čudovita in srčna oseba, ki premore tudi veliko estetske žilice in talenta. Tudi sama ustvarja (predvsem z grafiko in drugimi vizualnimi tehnikami), kot izkušena arhitektka pa ima sploh občutek za skladnost in celoto. Zato mi njeno mnenje veliko pomeni. Ker vem, da ne bo rekla, da ji je nekaj všeč kar tako, na prvo žogo," je povedal.

Pevec v prihodnje napoveduje novo glasbo, s katero se vrača k svojim prekmurskim koreninam."Pravkar snemamo skladbo z delovnim naslovom Lastovka. V njej se nekako vračam k svojim prekmurskim koreninam. Domov na Goričko. Skladba bo duet z izvrstno prekmursko pevko Sašo Brezovšek, ki sicer živi in ustvarja v Salzburgu. Skupaj sva nastopila lani poleti ob 105. obletnici priključitve prekmurskih Slovencev k matici v Beltincih, zdaj pa sledi tudi studijsko sodelovanje, ki se ga že zelo veselim. Ker sva oba "preseljena" iz rodnega Prekmurja, ima skladba s svojim besedilom, ki je posvetilo lepoti rodnih krajev, še posebej intimno noto. Zato jo tudi pripravljamo kot spet eno tako klasično Balladero balado. Tudi sicer je materiala veliko, ampak za album se še ne mudi, saj je zadnji Neon Srce, izdan 2023, še relativno mlad. Vsekakor najprej poroka, potem pa vsaj še en album," je povedal Balladero.