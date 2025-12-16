Domišljijski svet ilustratorja Johna Howa zdaj tudi v muzeju

68-letnik je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP znan po svoji interpretaciji Tolkienovega literarnega dela. Njegovi junaški ali skrivnostni liki, kot so Gandalf, Bradodrev, Saruman ali Legolas, se pogosto izvijejo iz teme, modrikastih senc, zlatih odsevov ali zelenkastih odtenkov.

Kadar se ne bo posvečal filmskim projektom, bo Howeja mogoče srečati v njegovem studiu v Stolpu fantazije, kot so poimenovali muzej v Neuchatelu v severozahodni Švici, mestu ob jezeru, ki ga ima v Vancouvru rojeni ilustrator sedaj za svoj dom. V muzeju, ki ga je soustanovil, bo leto dni razstavljenih približno 270 njegovih del. V studiu, ki bo ostal tudi po zaključku razstave, pa bodo obiskovalci lahko poklepetali s Howom in ga opazovali pri delu, izziv, ki mu bo v veselje. "Konec koncev so ljudje tisti, ki nas ženejo naprej," je povedal za AFP. "Mislili smo, da bi javnosti ponudili majhen vpogled ... v svoje misli," je povedal in dodal, da si želi deliti svoje poglede in svoj način ustvarjanja. Razstavljena dela sicer predstavljajo le majhen del njegovega opusa. Kot sam pravi: "Ne glede na to, ali stojim ali sedim, rišem ves čas. Najprej je to potreba, potem klic, poklic, nato pa te postopoma definira in postane razlog za obstoj."

