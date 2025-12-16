Domišljijski svet ilustratorja Johna Howa zdaj tudi v muzeju

68-letnik je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP znan po svoji interpretaciji Tolkienovega literarnega dela. Njegovi junaški ali skrivnostni liki, kot so Gandalf, Bradodrev, Saruman ali Legolas, se pogosto izvijejo iz teme, modrikastih senc, zlatih odsevov ali zelenkastih odtenkov.
Kadar se ne bo posvečal filmskim projektom, bo Howeja mogoče srečati v njegovem studiu v Stolpu fantazije, kot so poimenovali muzej v Neuchatelu v severozahodni Švici, mestu ob jezeru, ki ga ima v Vancouvru rojeni ilustrator sedaj za svoj dom. V muzeju, ki ga je soustanovil, bo leto dni razstavljenih približno 270 njegovih del. V studiu, ki bo ostal tudi po zaključku razstave, pa bodo obiskovalci lahko poklepetali s Howom in ga opazovali pri delu, izziv, ki mu bo v veselje. "Konec koncev so ljudje tisti, ki nas ženejo naprej," je povedal za AFP.
"Mislili smo, da bi javnosti ponudili majhen vpogled ... v svoje misli," je povedal in dodal, da si želi deliti svoje poglede in svoj način ustvarjanja. Razstavljena dela sicer predstavljajo le majhen del njegovega opusa. Kot sam pravi: "Ne glede na to, ali stojim ali sedim, rišem ves čas. Najprej je to potreba, potem klic, poklic, nato pa te postopoma definira in postane razlog za obstoj."
Howe, ki je odraščal na kmetiji blizu Vancouvra, pravi, da ga ta strast spremlja od otroštva. Ko je bil star približno 12 let, je v knjižnici odkril Tolkiena in njegovo epsko fantazijsko trilogijo Gospodar prstanov. Nekaj let pozneje se je ponovno potopil v Tolkienov svet, ponovno branje pa je sprožilo slapove podob izpod njegovega svinčnika, saj je, kot meni Howe, angleški pisatelj eden tistih čudovitih avtorjev, ki bralcu ponujajo nešteto podob.
Med študijem v Strasbourgu je odkril mogočno gotsko katedralo, ki ga je popolnoma prevzela, saj je dotlej gotsko arhitekturo poznal le iz knjig. "Pred tem nisem v živo videl prave katedrale. Nikoli prej nisem imel toliko zgodovine na dosegu roke, bilo je kot električni šok," je povedal.
Howe, ki je postal eden od mojstrov srednjeveške fantazije, je strasten ljubitelj zgodovine, ki jo vidi kot pomemben sestavni del pri ustvarjanju svojih podob. Njegove risbe združujejo zgodovinsko natančnost in epsko domišljijo z izostrenim občutkom za arhitekturne in mitološke podrobnosti, s čimer ustvarjajo pogosto temno in veličastno atmosfero, ki črpa iz srednjega veka.
Howe, ki se nikoli ne naveliča Tolkienovega vesolja, se sicer trenutno posveča filmskemu projektu Andyja Serkisa Gospodar prstanov: Lov na Goluma. Serkis, ki je zaigral v vlogi Goluma v Jacksonovih filmih, bo tokrat prevzel tudi režijo.
