Domneve o sorodstvu Katy Perry in Taylor Swift: 'Prepirava se kot sestrični'

Kemp je nato povzel ugotovitve spletne strani, na kateri je opisano družinsko drevo, Perryjeva pa navdušenja ni mogla skriti: "Morala jo bom vprašati, ali je to res in če bi morali narediti krvne teste ali kaj podobnega."

35-letna Katy Perry in 30-letna Taylor Swift bi lahko bili v daljnem sorodu. Med intervjujem za radijsko oddajo Capital Breakfast with Roman Kemp, je novinar Roman Kemp vprašal nosečo Katy, ali so govorice lahko resnične. "Prepirava se že kot sestrični," je odgovorila pevka, ki z igralcem Orlandom Bloomom pričakuje prvega skupnega otroka.

Spomnimo, da je spor med zvezdnicama odmeval po celotni pop sceni. Spor naj bi zanetila Taylorina obtožba, da ji je Katy ukradla tri spremljevalne plesalke s turneje leta 2012. Dve leti kasneje je napisala pesem Bad Blood, ki naj bi govorila o njunem sporu, Katy pa ji ni ostala dolžna, saj je napisala pesemSwish Swish. Leta 2019 sta se nato skupaj pojavili v videospotu za pesem You Need to Calm Down in s tem potrdili, da sta pozabili na spore.

"Pomembno je bilo, da sem se pojavila v Taylorinem videospotu, ker oboževalci želijo zvezdnike, po katerih se lahko zgledujejo," je februarja za avstralsko revijo Stellarpovedala Katy. "Želeli sva si, da bi bili primer enotnosti. Odpuščanje je pomembno. Pomen je bil zelo močan."