Tuja scena

Domnevna Beckhamova ljubica o družinski drami: 'Predobro vem, kakšni so'

Los Angeles, 21. 01. 2026 10.56 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Rebecca Loos

Domnevna nekdanja ljubica Davida Beckhama se je v družinski drami zvezdniške družine odločno postavila na Brooklynovo stran. Nekdanja osebna asistentka, ki je zdaj učiteljica joge, je ustregla enemu od svojih sledilcev in izrazila svojo podporo nogometaševemu najstarejšemu sinu.

Družinska drama Beckhamovih je znova v središču pozornosti. Potem ko je najstarejši sin Victorie in Davida staršema sporočil, naj ga kontaktirata zgolj prek odvetnika, pozneje pa ju obtožil nadzora, se je oglasila še domnevna nogometaševa nekdanja ljubica Rebecca Loos, ki se je jasno postavila na Brooklynovo stran in izpostavila, da sama dobro ve, kakšni so Beckhamovi.

Rebecca Loos
Rebecca Loos
FOTO: Profimedia

"Vesela sem, da se je postavil zase in končno javno spregovoril o tem! Njegova uboga žena se mi je tako smilila, saj še predobro vem, kakšni znajo biti!" se je na Brooklynove obtožbe, da ga želita imeti starša preveč pod nadzorom, odzvala 48-letnica. Med komentarji so se na družbenem omrežju oglasili tudi številni njeni sledilci, ki so ob tem izrazili podporo Loosovi, ki je po priznanju afere z Davidom doživela veliko neodobravanja njegovih oboževalcev.

Preberi še Drama Beckham se nadaljuje: odtujeni sin pogreša sorojence

"Vem, da si čudovita in srečna ter ne potrebuješ potrditve, a menim, da boš ob tem čutila dodatno potrditev," ji je sporočil eden od sledilcev, na komentar drugega, ki je Brooklynovo izjavo označil za 'fascinantno priznanje', pa je odgovorila: "Resnica vedno pride na dan."

Preberi še Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

 Rebecca je leta 2004 javno razkrila afero z Beckhamom in bila osramočena. Takrat je nekdanji nogometaš igral za španski klub Real Madrid, njegova žena Victoria, s katero sta bila takrat poročena štiri leta, pa je z otrokoma ostala v domovini. Kljub temu da Beckhamova ves čas zanikata njene trditve o nezvestobi, pa Loos ostaja neomajna.

Razlagalnik

Afera z Rebecco Loos se nanaša na javno razkritje leta 2004, ko je Rebecca Loos, takrat osebna asistentka Davida Beckhama v Madridu, trdila, da je imela romantično razmerje z nogometašem. David Beckham je te obtožbe ves čas zanikal, vendar je škandal močno vplival na njegovo javno podobo in zakon z Victorio Beckham. Loosova je po razkritju postala medijska osebnost, kasneje pa se je umaknila iz javnega življenja in se posvetila drugim poklicem, kot je joga.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
rebecca loos beckhamovi družinska drama ljubica brooklyn beckham

