Domnevna ljubica princa Williama zanikala afero

Hanburyjeva je preko svojega odvetnika za Insider sporočila, da so govorice, da se je zapletla s princem, popolnoma napačne. 40-letnica dogajanja naprej ni komentirala, da se Kate že več kot dva meseca ni pojavila v javnosti, palača pa o njenem stanju ne poroča, pa je vodilo do tega, da mnogi sklepajo, da se je zakon bodočih prestolonaslednikov znašel v težavah.

Na to je namignil tudi komik Stephen Colbert v oddaji The Late Show. "Zaradi navideznega izginotja Kate Middleton je kraljestvo popolnoma vznemirjeno. No, internetni preiskovalci ugibajo, da je Kateina odsotnost morda povezana z afero njenega moža in bodočega angleškega kralja Williama," je začel in nadaljeval: "Menim, da vsi vemo, kdo je domnevna druga ženska." Ob tem se je ponorčeval z naziva in priimka Hanburyjeve.