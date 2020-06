Domnevna simpatija Brada Pitta o govoricah: Sva samo prijatelja

Alia Shawkat in Brad Pitt sta se že pred meseci družila na različnih festivalih in razstavah, kjer so ju seveda ujeli ameriški paparaci. Zdaj se je prav Bradova domnevna simpatija, ki je od igralca mlajša kar 26 let, znašla v središču tujih medijev zaradi posnetka, starega štiri leta. V starem intervjuju je namreč mlada igralka citirala pesem raperja Drakea , v besedilu katere je tudi beseda 'črnuh'. Kot je znano, je med prebivalci afroameriških korenin nesprejemljivo, da to besedo belci uporabljajo za temnopolte. O tem je spregovorila v novem intervjuju za revijo Volture : "Ko sem to videla, sem si mislila: 'O bog, zdaj sem rasistka, ki živi z Bradom Pittom!'" Tako se je pošalila na svoj račun in ob tem dodala, da sta z igralcem, kljub vsem tračem, le prijatelja.

"Zadnjih nekaj dni sem se posvetila sama sebi in svojemu duševnemu stanju. Posvečam se temu, kdo sem in kdo hočem biti v prihodnosti," je povedala Alia in dodala, da nikakor ni rasistično nastrojena in se ob prvih obtožbah, da je izgovorila besedo 'črnuh', ni spomnila, da bi se to res zgodilo. "Mislila sem si, da je to nemogoče, kaj za vraga mislijo s to obtožbo?" Ob opravičilu je povedala, da ji je iz srca žal, da se je to zgodilo, da jo je sram, da je citirala takšno pesem.

In Brad Pitt? Poleg tega, da je potrdila, da sta le prijatelja, je povedala tudi, kako zelo neprijetno ji je bilo, ko so mediji objavili njune prve skupne fotografije. "Vsi prijatelji so me spraševali, kaj se dogaja. Bilo je preveč napeto zame. Počutila sem se kot najstnica v šoli, ki se je sredi hodnika znašla popolnoma gola. Zdelo se je, da so vse oči uprte vame," je povedala 30-letnica in dodala, da je takoj občutila zaničevanje s strani medijev, bralcev, Bradovih oboževalcev. "Čutila sem, tudi na podlagi naslovov nekaterih rumenih medijev, da ne razumejo, kaj delam z njim. Da sem tako drugačna. Češ, zakaj se druživa? No, občutila sem, kaj se zgodi, če prideš preblizu kralju maturantskega plesa – kar na enkrat se vsi sprašujejo: 'Kdo je ta pra****?'"