Domnevna žrtev nepojasnjeno odstopila od tožbe proti Kevinu Spaceyju

V javnosti je zaokrožila novica, da je mladenič, ki je pred časom zaradi domnevne spolne zlorabe podal obtožbo zoper igralca Kevina Spaceyja, zdaj nepojasnjeno odstopil od civilne odškodninske tožbe. Do naslednje sodne obravnave, ki bi se morala zgoditi v kratkem, tako ne bo prišlo.Michael Garabedian, mladeničev odvetnik, razloga za odstop od tožbe še ni razložil. So se pa zato pojavila namigovanja, da je med domnevno žrtvijo in igralcem, ki je bil že večkrat obtožen spolnih prestopkov (in se vsakič znova skliceval za nedolžnega), prišlo do izvensodne, poravnave v tajnosti. V tem primeru Spaceyju za omenjeni primer ne bodo več sodili.