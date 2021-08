Domnevna žrtev o R. Kellyju: Primerjal se je z Jerryjem Leejem Lewisom

Sojenje proti glasbeniku R. Kellyju vsak dan razkriva nove podrobnosti. Po tem, ko so domnevne žrtve razkrile, da jih je 54-letnik prisilil, da so se oblačile v šolarke in ga klicale 'očka', je sedaj ena izmed njih med zaslišanjem povedala, da se je R&B pevec primerjal z rockovsko legendo Jerryjem Leejem Lewisom. Po njenem pričanju naj bi ji Kelly dejal: "Poglej Jerryja Leeja Lewisa. On je genij in jaz sem genij. Vse bi nama moralo biti dovoljeno. Samo poglej, kaj nudiva svetu."