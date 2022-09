Domnevna žrtev umaknila obtožbe spolnih zlorab zoper Haddishevo in Spearsa

"Moja družina in jaz Tiffany Hadish poznamo že več let in se sedaj zavedamo, da meni in mojemu bratu ne bi namerno škodovala ali pomagala komu drugemu, ki bi potem ravnal nama v škodo. Tiffany želiva najboljše in sva vesela, da lahko to pustimo za seboj," je povedala v izjavi, ki jo je po umiku dala za TMZ.

Neznaka je pred dvema tednoma na Višjem okrožnem sodišču v Los Angelesu vložila tožbo zoper komika v svojem in bratovem imenu, ta pa naj bi bil še vedno mladoleten. V obtožnici je navedla, da ju je komičarka zvabila na snemanje posnetkov, ki so se izkazali za neprimerne njuni starosti, kar ju je zaznamovalo do konca življenja.