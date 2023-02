Domnevni blog Meghan Markle iz leta 2014: želela je biti kraljeva upornica.

Po poročanju tujih medijev se je na spletu pojavil izsek bloga, ki ga je leta 2014 domnevno napisala Meghan Markle . Sedanja soproga princa Harryja , ki je v preteklosti večkrat trdila, da pred poroko s članom kraljeve družine ni poznala ali spremljala angleške monarhije, naj bi se v izseku svojega bloga The Tig razpisala o medijskem cirkusu okoli poroke princa Williama in Kate Middleton ter fantaziji deklic in žensk, ki želijo postati princese.

"Deklice sanjajo o tem, da bi bile princeske, jaz pa sem od nekdaj sanjala, da bi bila She-Ra (risana junakinja, op. a.) , princesa moči," je zapisano v blogu, kjer je dodano tudi: "Zdi se, da odrasle ženske ohranjajo to otroško fantazijo. Samo poglejte pomp, ki obkroža kraljevo poroko in neskončne pogovore o princesi Kate."

Zapis iz leta 2014, ko je Meghan igrala v seriji Nepremagljivi dvojec , namiguje na to, da je Marklova dobro vedela, kdo je angleška monarhija ter da ji ta ni bila preveč ljuba. V blogu naj bi zapisala, da si je raje kot kraljeva princesa vedno želela biti kraljeva upornica ter da so jo "neprestani pogovori o poroki princese Kate" utrujali.

Spomnimo, Meghan je svoj blog The Tig ustanovila leta 2014, v njem pa delila svoje poglede na vse, od feminizma do svoje strasti do filantropije. Kot navdušena gurmanka je delila kuharske recepte ter lepotne namige in nasvete za potovanja, opravljala pa je intervjuje s svojimi slavnimi prijatelji, vključno s teniško zvezdnico Sereno Williams in igralko Priyanko Chopra. Blog je zaprla leta 2017, preden je kraljevi dvor naznanil zaroko princa Harryja.