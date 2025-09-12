Domovanje Davida Lyncha prodajajo za vrtoglavnih 13 milijonov evrov

Kompleks pokojnega filmskega režiserja Davida Lyncha na Hollywood Hillsu prodajajo za vrtoglavih 15 milijonov dolarjev (okoli 12,8 milijona evrov). Gre za 2,5 hektara veliko posest, kjer je Lynch živel več kot 35 let, tam pa ustvaril kopico svojih najbolj znanih del, je poročal Variety .

Po besedah nepremičninskega posrednika Marca Silverja je bila hiša zgrajena leta 1963, na Historic Places LA pa so jo prepoznali kot odličen primer moderne stanovanjske arhitekture s sredine prejšnjega stoletja, ki "uteleša dramo modernizma na pobočju z drzno geometrijo in steklenimi stenami". Dom med drugim vsebuje zasebno montažno sobo in kinodvorano.

Lynch je sprva kupil le prvotno nepremičnino, kasneje pa je dokupil še dve sosednji rezidenci.

Na dražbi avkcijske hiše Julien's Auctions so junija prodali več sto predmetov iz njegove zapuščine. Za rdeč usnjen režiserski stol z režiserjevim imenom, ki je bil ocenjen med 4.343 in 6.080 evri, so iztržili kar 79.036 evrov. Aparat za espresso iz Lynchevega gospodinjstva, ocenjen na 2.206 evrov, je našel novega lastnika za več kot 39.084 evrov. Za 35-milimetrske filmske kolute Lynchevega prvenca Eraserhead iz leta 1977 je prispelo 35 ponudb, cena se je na koncu povzpela na 45.164 evrov, pred dražbo so bili sicer ocenjeni med 434 in 608 evrov. Za ikonično rdečo zaveso iz serije Twin Peaks pa so iztržili 27.793 evrov.