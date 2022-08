Domovanje Mariah Carey med njeno odsotnostjo tarča vlomilcev

Julijske počitnice Mariah Carey je skazila informacija o vlomu, ki se je med njeno odsotnostjo zgodil na njenem domu v Atlanti. Nepridipravi so pevkino hišo obiskali med tem, ko se je zvezdnica nahajala v Italiji in na tamkajšnjem otoku Capri. Kasneje se je odpravila še v luksuzno, 20 milijonov evrov vredno vilo v predelu Hamptons, doma pa se je v tem času odvijala prava drama.

Policija, ki bdi nad primerom vloma, je za ameriške medije pojasnila, da je do neljubega dogodka zagotovo prišlo, vendar zaradi ''preiskave, ki še poteka, več informacij ne morejo podati.'' Vlom so oškodovani pristojnim prijavili 27. julija.

Podjetje, ki zastopa Careyjevo, je dvorec v Atlanti kupilo novembra 2021. Pevka je zanj odštela približno 5,6 milijona evrov. Krasi ga devet spalnic, trinajst kopalnic, bazen, teniško in otroško igrišče. Nepremičnina je bila pred tem krajši čas v začasni lasti Dwayna 'The Rocka' Johnsona . Ta je hišo najemal, ko je na območju Atlante snemal film Black Adam.

V času, ko so si tatovi dodobra ogledali notranjost njenega domovanja, se je diva v družbi spremljevalca Bryana Tanake in njenih dvojčkov Monroe in Moroccana (rojena sta v zvezi z Nickom Cannonom) sproščala ob morju na evropskih tleh. Med oddihom je sledilce na družbenih omrežjih sproti obveščala o svojih aktivnostih in lokacijah, na katerih se nahaja. Tako so bili vlomilci sproti informirani o njeni odsotnosti in bodočih počitniških načrtih.