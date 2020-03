Domovanje pokojnega pevca Keitha Flinta so prodali za več kot 1,6 milijona evrov

Keith Flint , pevec zasedbe The Prodigy, ki je slovel po uspešnicah, kot sta Breathe in Firestarter, je umrl marca lani. Našli so na njegovem domu, policija je kasneje v uradni izjavi dejala, da sumljivih okoliščin ni bilo. Ker je pevec za seboj pustil neporavnane finančne obveznosti, ki naj bi znašale kar 8,4 milijona evrov, so šli na dražbo tako njegovo domovanje kot tudi osebni predmeti.

Njegov dom iz 15. stoletja ter šest hektarjev zemlje je bilo tako prodanih za več kot 1,6 milijona evrov, na dražbi pa so prodali tudi njegova oblačila, nakit, zlate plošče in druge nagrade, ki jih je prejel Flint za glasbeno ustvarjanje, stol in pručka Kaboom oblikovalca Jimmieja Martina, motoristična oprema ter glasbenikova po naročilu izdelana postelja iz hrasta in železa.

Ker pa je ravnokar minilo eno leto do njegove smrti, so se naj spomnili člani zasedbe: "Eno leto je minilo, odkar si nas zapustil, pogrešamo te, tvoja svetloba je močna, Vedno boš z nami, saj veš – večno živimo. Brat, ostani punk, Za vedno v naših srcih, Liam in Maxim."